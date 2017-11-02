Гоффен и Чилич вышли в 3-й круг «Мастерса» в Париже

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже. В матче второго круга седьмой сеяный Гоффен в трёх сетах обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:2, 2:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 28 минут. Гоффен 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Маннарино 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 3 брейка. За выход в четвертьфинал Гоффен сыграет с французом Жюльеном Беннето (WC).

В другом матче второго круга хорват Марин Чилич (3) взял верх соотечественником Борной Чоричем (Q) со счётом 6:4, 6:3.