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175 лет назад 2016
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Гоффен и Чилич вышли в 3-й круг «Мастерса» в Париже

Теннис

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже. В матче второго круга седьмой сеяный Гоффен в трёх сетах обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:2, 2:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 28 минут. Гоффен 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Маннарино 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 3 брейка. За выход в четвертьфинал Гоффен сыграет с французом Жюльеном Беннето (WC).

В другом матче второго круга хорват Марин Чилич (3) взял верх соотечественником Борной Чоричем (Q) со счётом 6:4, 6:3.

Париж 2017. 2-й круг
01 ноября 2017 года, среда. 23:25 МСК
Давид
Гоффен
Адриан
Маннарино
6:2 2:6 6:3
Париж 2017. 2-й круг
01 ноября 2017 года, среда. 23:15 МСК
Борна
Чорич
Марин
Чилич
4:6 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Борна Чорич Давид Гоффен Жюльен Беннето Марин Чилич
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