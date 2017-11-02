Младенович: матч с Рыбариковой — лучший для меня за долгое время

Француженка Кристина Младенович поделилась впечатлениями после поражения от словачки Магдалены Рыбариковой на турнире «Элит Трофи» в Чжухае со счётом 5:7, 6:1, 6:7 (5:7).

«Думаю, это был прекрасный матч и великолепная битва. Это лучшая игра, которую я провела за долгое время», — приводит слова Младенович официальный сайт тура.

В заключительной встрече группового этапа Младенович сыграет с немкой Юлией Гёргес. Кристина пройдёт дальше только в случае победы в двух сетах. Гёргес достаточно выиграть одну партию, чтобы остаться на первой строчке.