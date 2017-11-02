Барти: в матче с Павлюченковой я выполняла отличные удары в нужные моменты

Австралийка Эшли Барти поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Анастасией Павлюченковой на турнире «Элит Трофи» в Чжухае со счётом 6:4, 6:1 и рассказала о настрое на игру с немкой Анжеликой Кербер.

«Мне удалось сразу же включиться в игру. Мне очень нравятся местные условия. В этом году я демонстрирую хорошие результаты в Азии. Думаю, и сегодня я сыграла достаточно неплохо. Я выполняла отличные удары в нужные моменты. Здорово, что мне удалось взять тот гейм при счёте 2:0 во втором сете. Это был важный успех. Я уверенно действовала, подавая первым мячом, но также выиграла немало очков на второй подаче.

Сейчас я в другом положении по сравнению с январём, когда мы встречались с Кербер в прошлый раз. Эта неделя просто является огромным бонусом. В матче с Кербер я постараюсь сыграть свободно. Посмотрим, что получится», — цитирует Барти официальный сайт тура.