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175 лет назад 2016
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34-летняя Бовина сыграет с 39-летней Шнидер в четвертьфинале турнира в Торонто

Теннис

Российская теннисистка Елена Бовина (Q) пробилась в четвертьфинал турнира ITF в Торонто (Канада), в трёх партиях обыграв представительницу Канады Кэтрин Себов со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 33 минуты. 34-летняя россиянка совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Торонто Бовина поспорит с 39-летней представительницей Швейцарии Патти Шнидер (2).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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