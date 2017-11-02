Дель Потро: в другую эру я бы выиграл больше титулов на ТБШ

Чемпион US Open 2009 года аргентинец Хуан-Мартин дель Потро оценил своё состояние в концовке сезона и признался, что очень хочет сыграть на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.

«Я чувствую усталость, но продолжаю стремиться выполнить свою цель на сезон. Пять недель назад я занимал 47-ю строчку в чемпионской гонке. Сейчас ситуация другая, но моя главная цель остаётся прежней — закончить год здоровым.

Впервые за несколько лет здоровье позволило мне провести так много турниров подряд. В прошлом году я даже не выступал в Париже. Кажется, в этом году после US Open я провёл больше всех матчей.

Я работаю над своей выносливостью и другими аспектами, чтобы оставаться в форме. Чувствую, что с каждой неделей после возвращения я прибавляю. В туре сейчас большая конкуренция. Для меня честь играть в одно время с Федерером, Надалем, Джоковичем и Марреем, но в другую эру я бы выиграл больше турниров «Большого шлема».

Я бы очень хотел сыграть в Лондоне и делаю всё возможное, чтобы попасть туда. Я прохожу через многое, но наслаждаюсь каждой минутой этого процесса. После этого я задумаюсь об отпуске, но если завершу 2017 год без травм, то с нетерпением буду ждать следующего сезона», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.