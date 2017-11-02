Барти победила Кербер и вышла в полуфинал турнира в Чжухае

Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала вторую победу на групповом этапе турнира «Элит Трофи» в Чжухае, обыграв немку Анжелику Кербер со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Эшли 11 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

Барти, ранее победившая россиянку Анастасию Павлюченкову, заняла первое место в группе и вышла в полуфинал турнира в Чжухае. Соревнования завершатся 5 ноября.