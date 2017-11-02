В 14:00 по московскому времени начнётся матч группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае, в котором сыграют представительница США Коко Вандевей и россиянка Елена Веснина. Соперницы встречались в январе 2017 года на турнире в Сиднее. Елена снялась по ходу того матча при счёте 2:6, 0:4.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Вандевей — Веснина в Чжухае

На старте соревнований Вандевей обыграла представительницу Китая Пэн Шуай со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Турнир в Чжухае завершится 5 ноября.