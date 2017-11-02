Барти: сейчас я чувствую себя уверенно в матче с любой соперницей

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась впечатлениями после своей второй победы на групповом этапе турнира «Элит Трофи» в Чжухае. 2 ноября она обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 6:3, 6:4 и вышла в полуфинал. На старте соревнований Барти победила россиянку Анастасию Павлюченкову — 6:4, 6:1.

«Это была сложная группа для меня, я раньше этих соперниц не обыгрывала. Приятно, что на этой неделе я взяла реванш. Я чувствовала, что здорово подавала и создавала условия для очень агрессивной игры, в том числе на приёме. Я старалась как можно скорее сделать брейк. Сегодня я вновь хорошо действовала на своей подаче и сходу заиграла активно.

Я стала стабильнее играть на подаче и в целом стала сильнее. В таких условиях мне удаётся сразу же переходить к атакующим действиям с подачи.

Думаю, с турнира в Ухане у меня стало получаться проводить 4-5-6 очень хороших матчей подряд с сильными соперницами. Я стала чувствовать себя комфортнее на корте. Это была очень важная неделя в моей карьере. Сейчас я чувствую себя уверенно в матче с любой соперницей», — цитирует Барти официальный сайт тура.