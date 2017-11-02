Тим проиграл Вердаско в третьем круге «Мастерса» в Париже

Австрийский теннисист Доминик Тим (5) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в двух партиях проиграв представителю Испании Фернандо Вердаско со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. Доминик 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Франции Вердаско поспорит с победителем матча Джек Сок (США, 16) — Люка Пуи (Франция, 17).