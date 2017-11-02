Краинович одолел Маю и может сыграть с Надалем в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Серб Филип Краинович (Q) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже победил француза Николя Маю (WC) со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. 25-летний уроженец Сомбора, занимающий 77-е место в рейтинге АТР, исполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 6 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Краинович сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем (1), либо с уругвайцем Пабло Куэвасом. Этот поединок пройдёт сегодня, 2 ноября.