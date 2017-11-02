Беннето одолел Гоффена на последнем в карьере турнире

Бельгиец Давид Гоффен (7) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже уступил французу Жюльену Беннето (WC) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. 35-летний уроженец Бурк-ан-Бреса, для которого этот турнир является последним в карьере, исполнил 14 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 8 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Давид трижды подал навылет при 2 двойных.

В четвертьфинале Гоффен сыграет либо с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (14), либо с хорватом Марином Чиличем (3).