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Беннето одолел Гоффена на последнем в карьере турнире

Теннис

Бельгиец Давид Гоффен (7) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже уступил французу Жюльену Беннето (WC) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. 35-летний уроженец Бурк-ан-Бреса, для которого этот турнир является последним в карьере, исполнил 14 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 8 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Давид трижды подал навылет при 2 двойных.

В четвертьфинале Гоффен сыграет либо с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (14), либо с хорватом Марином Чиличем (3).

Париж 2017. 3-й круг
02 ноября 2017 года, четверг. 19:05 МСК
Давид
Гоффен
Жюльен
Беннето
3:6 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Давид Гоффен Жюльен Беннето
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