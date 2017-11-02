Сок победил Пуи и лишил его шансов попасть на Итоговый турнир АТР

Американец Джек Сок (16) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже одолел француза Люку Пуи (17) со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. 25-летний уроженец Линкольна, занимающий 22-е место в рейтинге АТР, сделал 7 эйсов, 4 двойные ошибки, 3 брейка и проиграл 2 гейма на своей подаче. Люка 11 раз подал навылет при 6 двойных.

Это поражение лишило Пуи шансов на попадание на Итоговый чемпионат АТР в Лондоне.

Следующим соперником Сока станет испанец Фернандо Вердаско.