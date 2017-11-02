Гоффен стал первым бельгийцем, попавшим на Итоговый чемпионат АТР

Бельгиец Давид Гоффен квалифицировался для участия в Итоговом турнире АТР, который пройдёт в Лондоне с 13 по 20 ноября. Это стало известно после поражения француза Люка Пуи в третьем круге соревнований серии «Мастерс-1000» в Париже от американца Джека Сока.

Таким образом, Гоффен станет первым в истории представителем Бельгии, который выступит на Итоговом чемпионате.

Ранее это право получили испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, хорват Марин Чилич и болгарин Григор Димитров.