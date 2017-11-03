Гоффен: предпочёл бы попасть в Лондон после своей победы, но всё равно счастлив

Бельгиец Давид Гоффен поделился впечатлениями от попадания в число участников Итогового чемпионата АТР в Лондоне. Давид проиграл французу Жюльену Беннето в третьем круге соревнований серии «Мастерс-1000» в Париже, но квалифицировался в Лондон после поражения Люка Пуи от Джека Сока.

«Конечно, я бы предпочёл квалифицироваться в Лондон благодаря собственной победе, тем более Люка — мой хороший друг. Но в любом случае я счастлив, что завоевал право выступить на Итоговом турнире. Это мечта каждого игрока. Я впервые попал на этот турнир и с нетерпением жду начала соревнований в Лондоне», — приводит слова Гоффена официальный сайт АТР.