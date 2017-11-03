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Надаль победил Куэваса и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Теннис

Испанец Рафаэль Надаль (1) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, одолев уругвайца Пабло Куэваса со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 20 минут. 31-летний уроженец Манакора, возглавляющий мужскую табель о рангах, трижды подал навылет, допустил 7 двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 10 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Куэвас исполнил 11 эйсов при 1 двойной.

За выход в полуфинал Надаль поспорит с сербом Филипом Краиновичем (Q), одолевшим ранее Николя Маю.

Париж 2017. 3-й круг
02 ноября 2017 года, четверг. 22:15 МСК
Рафаэль
Надаль
Пабло
Куэвас
6:3 6:7 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Пабло Куэвас Рафаэль Надаль
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