Надаль победил Куэваса и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Испанец Рафаэль Надаль (1) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, одолев уругвайца Пабло Куэваса со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 20 минут. 31-летний уроженец Манакора, возглавляющий мужскую табель о рангах, трижды подал навылет, допустил 7 двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 10 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Куэвас исполнил 11 эйсов при 1 двойной.

За выход в полуфинал Надаль поспорит с сербом Филипом Краиновичем (Q), одолевшим ранее Николя Маю.