100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Чилич вышел в четвертьфинал турнира в Париже, победив Баутиста-Агута

Теннис

Хорватский теннисист Марин Чилич (3) пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в двух партиях обыграв представителя Испании Роберто Баутиста-Агута (14) со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минут. Уроженец Меджугорья 7 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Роберто 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Париже Чилич поспорит с представителем Франции Жюльеном Беннето (WC).

Париж 2017. 3-й круг
04 ноября 2017 года, суббота. 01:00 МСК
Роберто
Баутиста-Агут
Марин
Чилич
6:7 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Жюльен Беннето Марин Чилич Роберто Баутиста-Агут
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент