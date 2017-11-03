Чилич вышел в четвертьфинал турнира в Париже, победив Баутиста-Агута

Хорватский теннисист Марин Чилич (3) пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в двух партиях обыграв представителя Испании Роберто Баутиста-Агута (14) со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минут. Уроженец Меджугорья 7 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Роберто 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Париже Чилич поспорит с представителем Франции Жюльеном Беннето (WC).