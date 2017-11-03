Надаль: когда появился шанс завершить год на 1-й строчке, это стало моей целью

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что для него означает завершение года в ранге первой ракетки мира. В четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Париже он сыграет с сербом Филипом Краиновичем.

«Это был удивительный год, просто удивительный. Я не мог и представить, что вновь завершу год на первой строчке рейтинга. Это очень много значит для меня. Перед началом сезона первая строчка рейтинга не была моей целью. Вернувшись в тур после сложного периода и травм, я о таком не думал. Однако, когда у меня появился шанс завершить год на вершине рейтинга, это стало моей целью. Азиатская серия турниров была очень важна для меня, так как очки, заработанные там, оказались очень ценными.

Быть первой ракеткой мира по ходу сезона — это здорово, но завершить год на вершине — это даже лучше. Это прекрасные вещи, но между ними есть разница. Это как лига, и когда ты заканчиваешь год на первой строчке, значит ты лучший игрок сезона.

У меня была долгая и успешная карьера, я поддерживал форму и сохранял страсть к игре, несмотря на сложности, связанные с травмами. Первая строчка рейтинга так много значит после всего того, через что я прошёл. Когда я получу награду в Лондоне, то буду очень рад, потому что не верил, что смогу сделать это вновь. Прошло много времени с тех пор, как я впервые завершил год на вершине. Здорово, что я так долго смог играть на таком уровне.

Сейчас я могу просто стараться играть как можно лучше, не думая ни о чём другом. Это поможет мне расслабиться и сосредоточиться на других целях. Сезон ещё не окончен. Я в Париже, пожалуй, самом важном для моей карьеры городе. Я хочу выложиться по полной и завершить год, добившись успеха», — цитирует Надаля официальный сайт тура.