В календарь WTA-тура включены два новых челленджера в Калифорнии

В 2018 году в календаре тура появятся два новых американских турнира серии «челленджер» WTA-125. Первый пройдёт в Ньюпорт-Бич (Калифорния) с 20 по 28 января, второй — в Индиан-Уэллсе (Калифорния) с 24 февраля по 4 марта, сообщает официальный сайт тура.

Призовой фонд этих соревнований составит $ 150 тыс. Организатором турниров станет корпорация Oracle, а серия турниров получила название The Oracle Challenger Series. Она также включает два мужских турнира.

По итогам этих соревнований игроки, набравшие большую сумму баллов, получат «уайлд-кард» на турниры WTA и ATP в Индиан-Уэллсе.