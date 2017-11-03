Гёргес: я не хотела выходить в полуфинал, проиграв матч. Это было бы странно

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес прокомментировала свою победу над француженкой Кристиной Младенович на турнире «Элит Трофи» в Чжухае со счётом 6:2, 7:6 (7:4) и поделилась ожиданиями от встречи с Анастасией Севастовой из Латвии. Гёргес для выхода в полуфинал достаточно было выиграть один сет.

«Я очень хотела выиграть этот матч. Для меня не имело значения то, что для выхода в полуфинал хватало и победы в одном сете. Я не хотела выходить в полуфинал, проиграв матч. Думаю, это было бы странно.

После первого сета я просто старалась бороться за каждое очко. Я немного потеряла концентрацию, ощущала напряжение и действовала не так остро, как в первой партии. Кики стала входить в корт и вынудила меня много бегать. Мне это не нравилось, так как я сама стараюсь играть так же. Я постаралась сделать всё, чтобы выиграть тай-брейк.

Мы с Севастовой уже давно знаем и уважаем друг друга. Это непростая соперница, проводящая отличный сезон. Завтра на корте будет битва и победит сильнейший», — цитирует Гёргес официальный сайт тура.