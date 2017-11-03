Пэн Шуай: надеюсь, Веснина хорошо отдохнёт и успешно начнёт новый сезон

Российская теннисистка Елена Веснина снялась по ходу матча турнира «Элит Трофи» в Чжухае с представительницей Китая Пэн Шуай при счёте 2:6, 0:1 из-за проблем со спиной. Отказ соперницы от продолжения борьбы прокомментировала китаянка.

«Перед матчем я не знала, что Веснина травмирована. Надеюсь, перед следующим сезоном она хорошо отдохнёт и будет хорошо себя чувствовать на корте в новом сезоне. Себе желаю того же из-за моего колена. Мы много раз играли с Еленой и в будущем, надеюсь, ещё неоднократно встретимся на корте как в одиночном, так и в парном разряде. Я в следующем году хочу войти в топ-25 в одиночке, а в паре как можно выше», — приводит слова Пэн Шуай пресс-служба WTA.