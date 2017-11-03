Кубот и Мело, Роже и Тецэу вышли в полуфинал «Мастерс 1000» в Париже

В парном разряде «Мастерс 1000» в Париже определились первые полуфиналисты. Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело (2) победили испанцев Фелисьяно и Марка Лопеса со счётом 6:3, 6:3.



Матч продлился 1 час 1 минуту. Кубот и Мело выполнили 2 эйса, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. На счету испанцев 2 подачи навылет и 3 двойные. Брейк-пойнтов у них не было.



В полуфинал также пробились голландец Жан-Жюльен Роже и румын Хоря Тецэу (6). Они победили американских братьев-близнецов Боба и Майка Брайанов (3) — 6:1, 7:5.