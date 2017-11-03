Вандевей обеспечила себе место в топ-10 по итогам года

Американка Коко Вандевей обеспечила себе место в топ-10 по итогам нынешнего сезона. Это стало известно после выхода Вандевей в полуфинал турнира WTA Elite Trophy в Чжухае и двух поражений француженки Кристины Младенович. Младенович, недавно поднимавшаяся в десятку, в итоге проиграла 12 матчей подряд, взяв в них всего два сета.



Вандевей станет второй американкой, дебютировавшей в топ-10 по итогам года в XXI веке, после Мэдисон Кис (2016-й). Обе сестры Уильямс впервые вошли в десятку ещё в прошлом столетии.