Дж. Маррей и Суарес победили Эрбера и Маю, отыграв два матчбола

Британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Суарес (5) пробились в полуфинал «Мастерс 1000» в Париже, одолев французов Николя Маю и Пьер-Юга Эрбера (4) на чемпионском тай-брейке — 6:4, 3:6, [12:10]. У хозяев кортов было два матчбола — на своей подаче при счёте 9:8 и на приёме при 10:9.



Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. Маррей и Суарес сделали 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и использовали 2 брейк-пойнта из 5. Эрбер и Маю 8 раз подали навылет, сделали 3 двойные и также реализовали 2 брейк-пойнта из 5.



За выход в финал Джейми и Бруно поспорят с поляком Лукашем Куботом и бразильцем Марсело Мело.