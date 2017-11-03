Дель Потро сообщил, что не поедет в Лондон в качестве запасного

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, потерявший шансы на прямое попадание на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне после поражения от американца Джона Иснера в четвертьфинале «Мастерс 1000» в Париже, поделился дальнейшими планами и прокомментировал свои выступления в последние недели.



«Нет-нет-нет, никакого Лондона. Не поеду туда запасным, я хочу домой. Сейчас я опустошён. Все три сета сегодня сыграл, почти не имея сил. Я разочарован, но приложил все силы и сделал всё что мог», — приводит слова дель Потро журналистка Кэрол Бушар.