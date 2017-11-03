Форже: Рафа не раз извинился за то, что снялся с турнира в Париже

Директор турнира «Мастерс» в Париже Ги Форже пересказал беседу с испанцем Рафаэлем Надалем и сообщил новости о состоянии серба Новака Джоковича.



«Рафа извинился передо мной уже много раз. Я ответил, что мне очень жаль его, и поблагодарил за выступление на нашем турнире. Честно говоря, меня беспокоит его травма.



Разговаривал и с Новаком. Он сказал, что до сих пор может бить только левой рукой, но он тренируется и занимается фитнес-подготовкой», — приводит слова Ги Форже журналистка Кэрол Бушар.