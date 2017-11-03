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175 лет назад 2016
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Форже: Рафа не раз извинился за то, что снялся с турнира в Париже

Теннис

Директор турнира «Мастерс» в Париже Ги Форже пересказал беседу с испанцем Рафаэлем Надалем и сообщил новости о состоянии серба Новака Джоковича.

«Рафа извинился передо мной уже много раз. Я ответил, что мне очень жаль его, и поблагодарил за выступление на нашем турнире. Честно говоря, меня беспокоит его травма.

Разговаривал и с Новаком. Он сказал, что до сих пор может бить только левой рукой, но он тренируется и занимается фитнес-подготовкой», — приводит слова Ги Форже журналистка Кэрол Бушар.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новак Джокович Рафаэль Надаль
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