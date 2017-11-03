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175 лет назад 2016
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Бовина уступила Шнидер в четвертьфинале турнира ITF в Канаде

Теннис

Российская теннисистка Елена Бовина (Q) потерпела поражение в четвертьфинале турнира ITF в Торонто (Канада), уступив швейцарке Патти Шнидер (2) со счётом 2:6, 4:6.

Поединок продолжался 1 час 5 минут. Бовина выполнила 2 эйса и допустила 1 двойную ошибку. На счету Шнидер 1 эйс и 1 двойная.

В полуфинале 39-летняя Патти сыграет с американкой Франческой ди Лоренцо. Во втором полуфинале встретятся француженка Джессика Понше и бельгийка Исалин Бонавенчур (8).

Напомним, Бовина была 14-й ракеткой мира, а Шнидер — седьмой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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