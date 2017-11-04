Южный проиграл Алботу в полуфинале челленджера в Шэньчжэне

Российский теннисист Михаил Южный (1) не смог пробиться в финал турнира серии «челленджер» в Шэньчжэне. В полуфинальном поединке он проиграл представителю Молдавии Раду Алботу (3) со счётом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Южный подал навылет 2 раза, совершил 3 двойные ошибки и упустил 3 брейк-пойнта. На счету Албота 2 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале Раду сыграет с победителем второго полуфинала, в котором сойдутся словенец Блаж Кавчич (2) и представитель Польши Хуберт Хуркач (Q).