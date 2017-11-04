Беннето: победа над Чиличем, определённо, одна из лучших в карьере

Француз Жюльен Беннето, переигравший в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Париже хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (7:5), 7:5, оценил значимость достигнутого успеха.

«Это, определённо, одна из больших побед в моей карьере. Итоговый рейтинг смогу составить, когда всё закончится. Конечно, я испытал очень яркие эмоции. Думаю, я показал хороший теннис. Марин играл здорово и агрессивно, так что мне было трудно, но я смог выиграть благодаря опыту», — приводит слова Беннето официальный сайт АТР.