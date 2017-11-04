Тренер Тима: он дурачится при большом преимуществе в счёте, так делать нельзя

Гюнтер Бресник, тренер австрийца Доминика Тима, критически высказался об его отношении к некоторым матчам. Напомним, что в Париже Тим уступил испанцу Фернандо Вердаско на стадии 1/8 финала, а перед этим проиграл несколько поединков с матчболов. Несмотря на это, в ближайший понедельник он впервые в карьере войдёт в топ-5 и станет четвёртой ракеткой мира.



«Время от времени он слишком много думает о счёте, а не о том, как нужно играть. Нельзя просто так отдавать очко при 40:0. У меня под рукой нет точной статистики, но я думаю, что процент выигранных им очков при 40:0 очень низок. Он всегда начинает дурачиться, даже в важных поединках.



Не думаю, что он делает это намеренно, — это просто небольшая потеря концентрации. Но дело не в возрасте. Ему нужно работать над концентрацией внимания, тогда она придёт — только и всего», — сказал Бресник в интервью ESPN.