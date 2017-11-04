Кирьос: готов упорно трудиться, чтобы попасть в топ-5 и стать первым в мире

21-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос посетил начальную школу в Канберре и пообщался с детьми. Отвечая на вопросы учеников, Ник рассказал о своих амбициях и любви к теннису.

«В ближайшие пять лет я бы хотел быть в топ-5, но для этого предстоит ещё очень много работы. Я готов упорно трудиться, чтобы попасть в первую пятёрку, и надеюсь стать первой ракеткой мира. Если я буду проигрывать каждый матч, то мне, вероятно, придётся вернуться к учёбе. Возможно, я стану тренером по теннису, но в любом случае пойду учиться в университет.

Мне очень повезло. Теннисисты живут особенной жизнью. Я постоянно путешествую, знакомлюсь с новыми людьми, с которыми я бы никогда не познакомился, если бы не теннис. Я благодарю судьбу и своих родителей, которые всю жизнь любят спорт и привели меня на корт. В детстве я только играл в компьютерные игры и, честно говоря, не думал о будущем. Так что теннис подарил мне новый мир", — приводит слова Кирьоса Tennis World.