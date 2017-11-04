Краинович: был в шоке, когда узнал об отказе Надаля сыграть со мной

Серб Филип Краинович поделился впечатлениями от выхода в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже. Напомним, что его соперник по четвертьфиналу испанец Рафаэль Надаль снялся перед поединком из-за травмы.

«Я не ожидал, что Надаль не выйдет на корт, поэтому был в шоке. Я был готов играть, но организаторы просто сказали, что Рафа снялся и матча не будет. Это была бы отличная возможность сопоставить свой уровень с уровнем первой ракетки мира. Мы все играем в теннис ради того, чтобы встречаться с лучшими и становиться лучше самим. А оказалось, что я в полуфинале.

Этот год получился потрясающим для меня, особенно после тяжёлой травмы в прошлом сезоне. Я приехал в Париж без особых ожиданий, но играл от матча к матчу, и теперь я в полуфинале. Это потрясающе, я счастлив», — приводит слова Краиновича Tennis World.