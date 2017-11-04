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Вандевей сыграет с Гёргес в финале турнира «Элит Трофи» в Чжухае

Теннис

Американка Коко Вандевей (2) в полуфинале турнира «Элит Трофи» в Чжухае оказалась сильнее австралийки Эшли Барти (9) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. 25-летняя уроженка Нью-Йорка, занимающая 12-е место в рейтинге, сделала 5 эйсов, обошлась без двойных ошибок, реализовала 3 брейк-пойнта из 11 и не проиграла ни гейма на своей подаче.

За титул Вандевей поспорит с немкой Юлией Гёргес, переигравшей в своём полуфинале латвийку Анастасию Севастову. Финал пройдёт 5 ноября.

Чжухай 2017. 1/2 финала
04 ноября 2017 года, суббота. 14:00 МСК
Коко
Вандевей
Эшли
Барти
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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