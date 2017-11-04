Кубот и Мело победили Дж. Маррея и Суареса в полуфинале «Мастерс 1000» в Париже

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело (2) стали первыми финалистами «Мастерс 1000» в Париже в парном разряде, победив британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса (5) в двух партиях — 6:4, 6:2.



Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Мело и Кубот сделали 5 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и реализовали все 3 заработанных брейк-пойнта. На счету Суареса и Маррея 2 подачи навылет, 1 двойная и 6 упущенных брейк-пойнтов.



За титул Кубот и Мело поспорят либо с хорватом Иваном Додигом и испанцем Марселем Гранольерс-Пуойлем (7), либо с голландцем Жан-Жюльеном Роже и румыном Хорей Тецэу (6).



Отметим, что после завершения этого «Мастерса» Кубот впервые в карьере возглавит парный рейтинг. Мело займёт вторую строчку. В случае победы в финале они почти гарантируют себе сохранение этих позиций по итогам года.