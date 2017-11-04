Краинович — седьмой теннисист, дебютный финал которого пришёлся на «Мастерс»

Серб Филип Краинович стал седьмым теннисистом, дебютный финал которого пришёлся на турнир серии «Мастерс». Напомним, эта серия существует под различными названиями с 1990 года.



Первым игроком, дебютировавшим в финалах ATP на «Мастерсах», был испанец Роберто Карретеро в Гамбурге-1996. За ним последовали француз Себастьян Грожан (Майами-1999), израильтянин Харел Леви (Торонто-2000), белорус Макс Мирный (Штутгарт-2001), чех Радек Штепанек (Париж-2004) и поляк Ежи Янович (Париж-2012).

Удивительно, что единственным теннисистом из этого списка, победившим в своём дебютном финале, стал самый неизвестный из всех — Карретеро. Этот матч остался для Карретеро единственным финалом ATP в карьере, а в рейтинг-листе ему не удалось подняться выше 58-й строчки.