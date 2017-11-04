Надаль: прежнее лечение колена тут не помогало, поэтому будем пробовать новое

Испанец Рафаэль Надаль, не вышедший на четвертьфинальный матч «Мастерс 1000» в Париже, рассказал о состоянии своего колена.



«Я сделал всё, что мог, чтобы сыграть в Париже. В четверг вечером я прошёл краткий курс лечения, чтобы попытаться выйти на корт в пятницу, но играть в таком состоянии было невозможно. Временами я просто не мог двигаться и во время предыдущего матча, боль была слишком сильной. Но я не люблю сниматься посреди игры. Несколько раз мне пришлось так поступить, но мне это не нравится.



Никогда не знаешь, что случится. Здесь всё развивалось от плохого к худшему. Прежнее лечение тут не помогало, поэтому мы будем пробовать новое. Надеюсь, это поможет мне поехать на Итоговый чемпионат ATP. Но колено беспокоит меня уже больше десяти лет, с 2005-го. Сейчас 2017-й, и я до сих пор как-то справляюсь с этой проблемой. Мне хочется играть ещё долго, так что самое главное сейчас — вылечиться», — приводит слова Надаля Tennis World USA.