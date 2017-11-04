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175 лет назад 2016
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Додиг и Гранольерс-Пуйоль пробились в финал «Мастерса» в Париже, отыграв матчбол

Теннис

Хорват Иван Додиг и испанец Марсель Гранольерс-Пуйоль (7) пробились в финал «Мастерс 1000» в Париже в парном разряде, одолев голландца Жан-Жюльена Роже и румына Хорю Тецэу на чемпионском тай-брейке — 3:6, 7:6 (7:5), [11:9]. Вторую партию они взяли с шестого сетбола, а на чемпионском тай-брейке отыграли один матчбол.

Матч продлился 1 час 47 минут. Додиг и Гранольерс выполнили 13 эйсов, допустили 1 двойную ошибку и упустили все 7 брейк-пойнтов. На счету Роже и Тецэу 5 подач навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За титул Иван и Марсель поспорят с поляком Лукашем Куботом и бразильцем Марсело Мело (2).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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