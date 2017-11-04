Додиг и Гранольерс-Пуйоль пробились в финал «Мастерса» в Париже, отыграв матчбол

Хорват Иван Додиг и испанец Марсель Гранольерс-Пуйоль (7) пробились в финал «Мастерс 1000» в Париже в парном разряде, одолев голландца Жан-Жюльена Роже и румына Хорю Тецэу на чемпионском тай-брейке — 3:6, 7:6 (7:5), [11:9]. Вторую партию они взяли с шестого сетбола, а на чемпионском тай-брейке отыграли один матчбол.



Матч продлился 1 час 47 минут. Додиг и Гранольерс выполнили 13 эйсов, допустили 1 двойную ошибку и упустили все 7 брейк-пойнтов. На счету Роже и Тецэу 5 подач навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



За титул Иван и Марсель поспорят с поляком Лукашем Куботом и бразильцем Марсело Мело (2).