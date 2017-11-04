Вандевей: играю в теннис только потому, что это доставляет мне удовольствие

Американка Коко Вандевей прокомментировала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале Чжухая.



«Перед матчем не делала ничего необычного. Может быть, разве что дольше разминалась, но в целом день был вполне обычным: встала в районе полудня, провела весь день в номере, поиграла в теннис. Просто ещё один день, ничего такого.



Вообще, я либо вылетаю рано, либо прохожу до финальных стадий. Чем дальше, тем лучше чувствую корт на каждом конкретном турнире, ощущаю уверенность в своих ударах.



Не знаю, чего ждать от финала. Каждый день отличается от остальных. Думаю, не буду ничего менять и постараюсь получать удовольствие от происходящего на корте. Я и играю в теннис только потому, что мне это нравится. Люблю наслаждаться тем, что делаю. Надеюсь, смогу провести хороший матч в финале», — цитирует Вандевей официальный сайт тура.