Айава: как только у меня будет достаточно денег, я закончу карьеру

17-летняя австралийка Дестани Айава призналась, что основной мотивацией для неё в теннисе являются деньги.



«Я была одним из тех детей, у которых дом был похож на лачугу. Я привыкла жить в бедности, и сейчас хочу добиться богатой жизни.



Деньги — серьёзная мотивация. Конечно, все хотят лучшей жизни, и деньги сильно помогают в этом. Я не могу больше врать, хватит. Честность — лучшая политика. Деньги дают свет в конце туннеля, и я хочу получить их. Как только у меня будет достаточно денег, я закончу карьеру.

В следующем году мне исполнится 18, и я хочу переехать в отдельные апартаменты. Мои родители развелись, так что каждому из них я хочу купить свой дом. Они очень много помогали мне, и я не была бы здесь без их помощи. Сейчас я хочу отблагодарить их всем, чем смогу.

Ник [Кирьос] был первым, кто открыто признал, что теннис не таков, каким его представляют себе многие люди. Я устала слышать от тех, кто не занимается спортом, что-то в духе „О, тебе наверняка нравится путешествовать, и ты ведь любишь спорт, правда?“ Я воспринимаю всё совсем иначе и хочу, чтобы люди понимали, что эта дорога вовсе не усыпана розами», — сказала Айава в интервью The Age.