Брат супруги Маррея планирует провести два месяца в Антарктиде

Брат супруги Энди Маррея Скотт Сирс рассказал о том, что планирует в одиночестве провести два месяца в Антарктиде ради установления рекорда.



«Я закончил играть в теннис, когда мне было 23, и я понял, что совершенно ничего не добьюсь. Энди всегда помогал мне, как мог, но я просто был недостаточно хорош. Мне нравилось и нравится играть в теннис, однако я всегда хотел попробовать что-то, где могу быть одним из лучших — так что мне пришлось переключиться на другие жизненные сферы.



Моя экспедиция начнётся с берегов Антарктиды, на покрывающем море льду. Меня высадят с надетыми на ноги лыжами и большими санями, где будет всё необходимое для выживания в одиночестве в течение двух месяцев. Поскольку я пытаюсь побить рекорд, то не могу пополнять припасы по пути, не могу пользоваться никаким транспортом. Мне придётся везти всё самому от начала и до конца», — приводит слова Сирса Tennis World USA.