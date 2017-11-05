Беннето: горжусь, что провёл четыре матча подряд на очень высоком уровне

35-летний француз Жюльен Беннето, второй раз в карьере добравшийся до полуфинала на турнире серии «Мастерс», оценил своё выступление в Париже.



«Больше всего я горжусь тем, что сумел провести четыре матча подряд на очень высоком уровне. Я здорово сыграл в первом поединке, а затем продолжил победами над Жо-Вильфридом, Гоффеном и Чиличем. Особенно приятно, что я сумел сделать это именно в Париже», — приводит слова Беннето официальный сайт тура.

В полуфинале Жюльен в двух партиях уступил американцу Джеку Соку.