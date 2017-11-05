Краинович: когда вышел подавать на матчболе, у меня тряслись руки

Серб Филип Краинович, сенсационный финалист «Мастерс 1000» в Париже, прокомментировал своё выступление в полуфинале с американцем Джоном Иснером.



«Эмоции зашкаливают. Психологически это был очень тяжёлый матч. Он здорово подавал, играл агрессивно. Конечно, я знал, что будет такая игра. Но когда я вышел подавать на матчболе, руки тряслись. Было тяжело контролировать эмоции, но я понимал, что нужно продолжать действовать агрессивно до последнего. Мне это удалось, и теперь это лучший день в моей жизни!



Однако турнир ещё не окончен. Я буду готовиться к финалу, посмотрим, как он сложится. Это просто ещё один матч. Я знаю Джека Сока с юниорских времён. Он отличный игрок, и я думаю, матч будет интересным. Я приложу все усилия, чтобы ударно завершить год», — цитирует Краиновича официальный сайт ATP.