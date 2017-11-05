Иснер: у меня был шанс впервые закончить год в топ-10, я очень разочарован

Американец Джон Иснер прокомментировал своё поражение от серба Филипа Краиновича в полуфинале «Мастерс 1000» в Париже.



«Я знал, что он находится в хорошей форме и уверен в себе. На самом деле все игроки в туре сильны, вопрос только в уверенности. Не то чтобы у меня её не было, но он определённо был на ходу, поэтому матч получился очень упорным.



Я очень разочарован. У меня был шанс сделать то, чего я раньше никогда не добивался — закончить год в топ-10, попасть на Итоговый. Кажется, я финиширую во втором десятке уже восьмой год подряд. Конечно, это хорошо, это стабильность — но я мог выступить ещё лучше», — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.