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175 лет назад 2016
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Иснер: у меня был шанс впервые закончить год в топ-10, я очень разочарован

Теннис

Американец Джон Иснер прокомментировал своё поражение от серба Филипа Краиновича в полуфинале «Мастерс 1000» в Париже.

«Я знал, что он находится в хорошей форме и уверен в себе. На самом деле все игроки в туре сильны, вопрос только в уверенности. Не то чтобы у меня её не было, но он определённо был на ходу, поэтому матч получился очень упорным.

Я очень разочарован. У меня был шанс сделать то, чего я раньше никогда не добивался — закончить год в топ-10, попасть на Итоговый. Кажется, я финиширую во втором десятке уже восьмой год подряд. Конечно, это хорошо, это стабильность — но я мог выступить ещё лучше», — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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