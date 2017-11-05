Эверт: посмотрим, как рождение дочери повлияет на выступления Серены Уильямс

Легендарная американская теннисистка Крис Эверт поделилась своим мнением по поводу возвращения на корт своей соотечественницы Серены Уильямс.



«До рождения дочки она была уверена в том, что вернётся, и всё время говорила об этом. Но я и тогда думала, что нужно подождать появления ребёнка на свет, а там будет видно. Никогда не знаешь, как будешь чувствовать себя после родов. Я после родов даже из дома лишний раз выходить не хотела. Мне хотелось постоянно быть с ними. И из её „твиттера“, Фэйсбука и Инстаграма видно, что она невероятно сильно любит дочь. Посмотрим, не окажет ли это отрицательное влияние на её выступления», — сказала Эверт в интервью Times of India.