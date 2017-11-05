100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Эверт: посмотрим, как рождение дочери повлияет на выступления Серены Уильямс

Теннис

Легендарная американская теннисистка Крис Эверт поделилась своим мнением по поводу возвращения на корт своей соотечественницы Серены Уильямс.

«До рождения дочки она была уверена в том, что вернётся, и всё время говорила об этом. Но я и тогда думала, что нужно подождать появления ребёнка на свет, а там будет видно. Никогда не знаешь, как будешь чувствовать себя после родов. Я после родов даже из дома лишний раз выходить не хотела. Мне хотелось постоянно быть с ними. И из её „твиттера“, Фэйсбука и Инстаграма видно, что она невероятно сильно любит дочь. Посмотрим, не окажет ли это отрицательное влияние на её выступления», — сказала Эверт в интервью Times of India.

Источник: Times of India Сообщить об ошибке
Теги
Серена Уильямс
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент