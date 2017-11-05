Тим: хотел бы я победить дель Потро на US Open — после той игры мучаюсь на корте

Австриец Доминик Тим прокомментировал свои последние выступления. Хотя в ближайший понедельник Доминик впервые станет четвёртой ракеткой мира, после US Open он выиграл всего два матча из семи, а в четвёртом круге в Нью-Йорке проиграл аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро со счётом 2-0 по сетам и двух матчболов.



«Честно говоря, сейчас я не могу ожидать от себя высоких результатов. Я играю недостаточно хорошо даже для того, чтобы победить в двух матчах подряд на турнире такого уровня, как „Мастерс“.



Безусловно, поражение от дель Потро на US Open совсем не помогло мне. Хотел бы я выиграть тот матч. После него я постоянно мучился на корте. К тому же началась часть сезона с более быстрым покрытием, а мне тяжелее играть в таких условиях. Я стараюсь как могу, но ничего не получается.



Остался один крупный турнир, а новые шансы будут уже в следующем году. Я обновил свою лучшую позицию в рейтинге, но если бы начал сезон так же, как он заканчивается, то назвал бы его отстойным», — сказал Тим в интервью ESPN.