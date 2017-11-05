Руседски: думаю, через год Федерер может добраться до 21 титула на «Шлемах»

Известный канадский и британский теннисист Грег Руседски прокомментировал борьбу в рейтинге между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем и оценил их дальнейшие перспективы на турнирах «Большого шлема».



«Если бы Федерер не получил травму спины, то с первой строчкой могла бы быть совсем другая история. Хотя Надаль по-прежнему ведёт по личным встречам, в этом году он проиграл Роджеру все четыре матча. Думаю, Федерер догнал бы его, если бы не проблемы со здоровьем.



Я считаю, что Роджер может добраться до 20 — 21 титула на турнирах „Большого шлема“ к концу следующего года. Рафа, скорее всего, выиграет ещё несколько „Ролан Гаррос“, так что они будут очень близко друг к другу по количеству трофеев. Но вопрос в их состоянии здоровья. Всё ли будет в порядке у Роджера? Сколько ещё лет Рафа сможет выдерживать такие физические перегрузки? Их карьеры могут прерваться в любой момент. Время в теннисе после 30 лет в любом случае можно считать дополнительным бонусом», — сказал Руседски в интервью Sky Sports.