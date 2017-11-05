Агасси: верю, что Джокович станет сильнее и покажет всем что-то особенное

Андре Агасси, тренирующий серба Новака Джоковича, поделился ожиданиями от его возвращения в следующем сезоне.



«Когда Новак контролирует ход розыгрыша, он делает это, как делал я — владеет инициативой, но не рискует. При этом его игра в обороне намного лучше, чем моя, даже в мои лучшие годы. То же самое касается приёма. Я считаю, что он может выиграть любой матч, в котором участвует, и ожидаю от него именно этого. Я верю, что он станет сильнее.



Посмотрите, как красиво в этом году играли Федерер и Надаль. Никого нельзя списывать со счетов. Новак очень талантлив, он чувствует мяч, чувствует корт. Он великолепно закрывает весь корт, блестяще обороняется и контратакует. Уверен, что он покажет всем что-то особенное», — сказал Агасси в интервью Adelaide Now.