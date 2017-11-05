Инъин Дуань и Хань Синьюнь выиграли турнир в Чжухае в паре

Китаянки Инъин Дуань и Хань Синьюнь (6) в финале парного разряда турнира «Элит Трофи» в Чжухае переиграли своих соотечественниц Лу Цзинцзин и Чжан Шуай (4) со счётом 6:2, 6:1.

28-летняя уроженка Тяньцзиня, занимающая 198-е место в парном рейтинге WТА, завоевала первый трофей в карьере на соревнованиях WТА в паре, а для 27-летней Хань Синьюнь этот титул стал вторым в общей сложности и первым в нынешнем сезоне.

В финале одиночного разряда сыграют американка Коко Вандевеге (2) и немка Юлия Гёргес (7).