Глава WТА: Итоговый чемпионат должен быть последним турниром в сезоне

Генеральный директор WТА в Стив Саймон выразил мнение, что турнир «Элит Трофи» в Чжухае и Итоговый чемпионат WТА следует поменять местами в календаре сезона.

«Я считаю, что Итоговый чемпионат WТА должен быть последним турниром сезона, как это было раньше. Моя цель заключается в том, чтобы в скором будущем поменять местами эти турниры. Этого не произойдёт в 2018 году, но уже с 2019-го такая перестановка может стать реальной. Вместе с тем я не согласен с призывами вовсе отменить „Элит Трофи“, — приводит слова Саймона Tennis World.