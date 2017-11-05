Кербер: удержаться на вершине гораздо сложнее, чем стать первой

Немка Анжелика Кербер рассказала о сложностях, возникающих после восхождения на первое место в рейтинге WТА.

«Конечно, стать первой в мире нелегко. Нужно играть на стабильно высоком уровне, выигрывать турниры и обыгрывать сильнейших соперниц. Но остаться на вершине гораздо сложнее, потому что каждая соперница настраивается на тебя по-особенному и старается показать максимум в матче с первой ракеткой мира. Кроме того, резко возрастает интерес со стороны спонсоров и СМИ, становится трудно сохранять концентрацию на теннисе. Надо быть очень осторожной и заботиться о себе, своём распорядке», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.