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175 лет назад 2016
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Кербер: удержаться на вершине гораздо сложнее, чем стать первой

Теннис

Немка Анжелика Кербер рассказала о сложностях, возникающих после восхождения на первое место в рейтинге WТА.

«Конечно, стать первой в мире нелегко. Нужно играть на стабильно высоком уровне, выигрывать турниры и обыгрывать сильнейших соперниц. Но остаться на вершине гораздо сложнее, потому что каждая соперница настраивается на тебя по-особенному и старается показать максимум в матче с первой ракеткой мира. Кроме того, резко возрастает интерес со стороны спонсоров и СМИ, становится трудно сохранять концентрацию на теннисе. Надо быть очень осторожной и заботиться о себе, своём распорядке», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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