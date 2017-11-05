Видеообзор полуфиналов «Мастерса» в Париже

Серб Филип Краинович в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Париже переиграл американца Джона Иснера (9) со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).

За первый титул в карьере 25-летний уроженец Собмора, занимающий 77-е место в рейтинге АТР, поспорит с американцем Джеком Соком (16), одолевшим француза Жюльена Беннето со счётом 7:5, 6:2. Сок в случае победы в финале не только выиграет четвёртый трофей в карьере, но и завоюет путёвку на Итоговый чемпионат АТР в Лондоне.

Посмотреть видеообзоры полуфинальных матчей можно на «Чемпионате».